То задалбывали сменой пароля, теперь каждый раз присылает одноразовый пароль при входе в приложение
Ойти-нация не может ничего нормально сделать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:25
То задалбывали сменой пароля, теперь каждый раз присылает одноразовый пароль при входе в приложение
Ойти-нация не может ничего нормально сделать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:42
свинорылы налетай ))
пошел кешбек )
ЗЫ Заходит единой суммой, налоги вычтены и указано сколько
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:44
оплата коммуналки окешбечена?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:47
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:53
Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш, и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Комуналку окешбечило а от поповнення мобільного через їх кабіну ніт, ще й коміс тоді зняло 1₴
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
5% чистими чи грізними?
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:20
У кого окешбечило коммуналку - пожалуйста отпишитесь через какие сервисы платили.
Востаннє редагувалось ramaz в Пон 18 лис, 2019 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
|