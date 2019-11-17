Додано: Пон 18 лис, 2019 12:53

Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш, и т.п.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин