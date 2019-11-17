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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:20
У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?
И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:23
Slx написав:
У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?
Определенно - нет. Я сразу после получения отключил смс-информ, кеши насчитались.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:40
ramaz написав: extreme_lviv_ua написав:
Комуналку окешбечило а от поповнення мобільного через їх кабіну ніт, ще й коміс тоді зняло 1₴
У кого окешбечило коммуналку - пожалуйста отпишитесь через какие сервисы платили.
точно пройшли через портмоне
Slx написав:
У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?
У мене пройшли без підключеного sms
Slx написав:
И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
таки не прошли
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:03
rollo написав:
Только что упал кешбэк за октябрь.
По Респаун?
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