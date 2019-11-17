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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?

И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:23

  Slx написав:У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?



Определенно - нет. Я сразу после получения отключил смс-информ, кеши насчитались.
Setta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:40

  ramaz написав:
  extreme_lviv_ua написав:Комуналку окешбечило а от поповнення мобільного через їх кабіну ніт, ще й коміс тоді зняло 1₴ :twisted:

У кого окешбечило коммуналку - пожалуйста отпишитесь через какие сервисы платили.
точно пройшли через портмоне

  Slx написав:У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?
У мене пройшли без підключеного sms
  Slx написав:И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
таки не прошли
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:03

  rollo написав:Только что упал кешбэк за октябрь.

По Респаун?
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 699700701702
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