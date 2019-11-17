У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?
И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?
И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:23
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:40
точно пройшли через портмоне
У мене пройшли без підключеного sms
таки не прошли
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У кого окешбечило коммуналку - пожалуйста отпишитесь через какие сервисы платили.
А через Приват кто-то платил? Есть кешбек?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Предварительно (но это не точно*TM из-за несовпадения 1 коп):
ipay оплаты не прошли. Оплаты через masterpass в Кабинете Киевенерго (Yasno) + оплата пополнения мобильного (Lyca) через ipay идут как категория Інші витрати с деталями nuzhnoi/ipay.
Я пересчитаю, попытаясь найти другой вариант, что другое могло не засчитаться, ибо есть 2 ситуации: несовпадение в 1 коп и мне пришлось учитывать оплаты в день получения карты, хотя выше написали, что они не засчитались.
Если у кого-то ipay засчиталось - напишите.
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я когда платили на сайте КИЇВЕНЕРГО через мастерпас, проверил лимиты на оплату в интнрнете в апликухе - они снизились на сумму оплаты. Таким способом проверяю - интернет оплата или нет
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