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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?

И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:23

  Slx написав:У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?



Определенно - нет. Я сразу после получения отключил смс-информ, кеши насчитались.
Setta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:40

  ramaz написав:
  extreme_lviv_ua написав:Комуналку окешбечило а от поповнення мобільного через їх кабіну ніт, ще й коміс тоді зняло 1₴ :twisted:

У кого окешбечило коммуналку - пожалуйста отпишитесь через какие сервисы платили.
точно пройшли через портмоне

  Slx написав:У меня такое ощущение, что после отключения мною СМС-информ (и 3Д Секьюр) оплаты в интернете перестали учитываться. Кто-то подтвердит?
У мене пройшли без підключеного sms
  Slx написав:И ещё, оплаты в первый день, до получения СМС о подключении к Программе кешбека, таки не прошли, так?
таки не прошли
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:03

  rollo написав:Только что упал кешбэк за октябрь.

По Респаун?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У кого окешбечило коммуналку - пожалуйста отпишитесь через какие сервисы платили.
  extreme_lviv_ua написав:точно пройшли через портмоне

А через Приват кто-то платил? Есть кешбек?
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Предварительно (но это не точно*TM из-за несовпадения 1 коп):
ipay оплаты не прошли. Оплаты через masterpass в Кабинете Киевенерго (Yasno) + оплата пополнения мобильного (Lyca) через ipay идут как категория Інші витрати с деталями nuzhnoi/ipay.

Я пересчитаю, попытаясь найти другой вариант, что другое могло не засчитаться, ибо есть 2 ситуации: несовпадение в 1 коп и мне пришлось учитывать оплаты в день получения карты, хотя выше написали, что они не засчитались.
Если у кого-то ipay засчиталось - напишите.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я когда платили на сайте КИЇВЕНЕРГО через мастерпас, проверил лимиты на оплату в интнрнете в апликухе - они снизились на сумму оплаты. Таким способом проверяю - интернет оплата или нет
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:Если у кого-то ipay засчиталось - напишите.
Колись пробував оплатити через ipay вікендом від таса, так кишмиш не дали, на гарчячці таса пояснили, що ipay, здається ті гроші переказує, тому мсс там якесь леве. Можливо тому і укрсиб не налив, но ето неточно :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:23

А коммуналка через UKRSIB online с кешбеком?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кешбек за мобильный это развод какой-то был, ни за октябрь, ни за ноябрь ничего не пришло, найти документ регламентирующий акцию чтобы прочитать механизм выплаты не удалось.
NDV
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  #<1 ... 699700701702
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