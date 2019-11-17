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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 18:35
Коллеги, пополнение мобильного через сайт оператора - вошло в КБ?
Квази-кеш вошло?
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la9
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:06
Может кто-то пополнял е-квиток (КиевСмартКард)? Входит?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:17
la9 написав:
Коллеги, пополнение мобильного через сайт оператора - вошло в КБ?
Квази-кеш вошло?
Пару страниц назад было.
Вкладчик1234 написав:
Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш
, и т.п.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:21
Фантом написав:
А почитать пару страниц?
Вкладчик1234 написав:
Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш
, и т.п.
Читал, и не только пару. Увидел слово "но судя по всему..." и решил переспросить? За спрос не бьют, ведь?
И под квази-кешем я имел ввиду 7995. Может, у вас другой не вошел?
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la9
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:24
la9 написав: Фантом написав:
А почитать пару страниц?
Вкладчик1234 написав:
Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш
, и т.п.
Читал, и не только пару. Увидел слово "но судя по всему..." и решил переспросить? За спрос не бьют, ведь?
И под квази-кешем я имел ввиду 7995. Может, у вас другой не вошел?
Я как и Вы, пока на галёрке, очень пристально наблюдаю. Карту оформил 01.11.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:21
Slx написав:
Предварительно (но это не точно*TM
из-за несовпадения 1 коп):
ipay оплаты не прошли. Оплаты через masterpass в Кабинете Киевенерго (Yasno) + оплата пополнения мобильного (Lyca) через ipay идут как категория Інші витрати с деталями nuzhnoi/ipay.
Я пересчитаю, попытаясь найти другой вариант, что другое могло не засчитаться, ибо есть 2 ситуации: несовпадение в 1 коп и мне пришлось учитывать оплаты в день получения карты, хотя выше написали, что они не засчитались.
Если у кого-то ipay засчиталось - напишите.
чтобы не было сюрпризов, лучше предварительно через Моно/Альфа/ОТП/Восток/Спортбанк проверить МСС.
Через витрину iPay работает много банков, но в большинстве случаев мсс 6538 (читай р2р)
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STIGA
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