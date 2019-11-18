RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:35

Коллеги, пополнение мобильного через сайт оператора - вошло в КБ?

Квази-кеш вошло?
la9
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 02.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:06

Может кто-то пополнял е-квиток (КиевСмартКард)? Входит?
la9
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 02.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:17

  la9 написав:Коллеги, пополнение мобильного через сайт оператора - вошло в КБ?

Квази-кеш вошло?


Пару страниц назад было.

  Вкладчик1234 написав:Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш, и т.п.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 18.05.16
Подякував: 264 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:21

  Фантом написав:А почитать пару страниц?

  Вкладчик1234 написав:Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш, и т.п.


Читал, и не только пару. Увидел слово "но судя по всему..." и решил переспросить? За спрос не бьют, ведь?

И под квази-кешем я имел ввиду 7995. Может, у вас другой не вошел?
la9
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 02.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:24

  la9 написав:
  Фантом написав:А почитать пару страниц?

  Вкладчик1234 написав:Пока не считал, но судя по всему кешбечится "лояльно", ну конечно кроме манисендов, квази-кеш, и т.п.


Читал, и не только пару. Увидел слово "но судя по всему..." и решил переспросить? За спрос не бьют, ведь?

И под квази-кешем я имел ввиду 7995. Может, у вас другой не вошел?


Я как и Вы, пока на галёрке, очень пристально наблюдаю. Карту оформил 01.11. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 18.05.16
Подякував: 264 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:21

  Slx написав:Предварительно (но это не точно*TM из-за несовпадения 1 коп):
ipay оплаты не прошли. Оплаты через masterpass в Кабинете Киевенерго (Yasno) + оплата пополнения мобильного (Lyca) через ipay идут как категория Інші витрати с деталями nuzhnoi/ipay.

Я пересчитаю, попытаясь найти другой вариант, что другое могло не засчитаться, ибо есть 2 ситуации: несовпадение в 1 коп и мне пришлось учитывать оплаты в день получения карты, хотя выше написали, что они не засчитались.
Если у кого-то ipay засчиталось - напишите.


чтобы не было сюрпризов, лучше предварительно через Моно/Альфа/ОТП/Восток/Спортбанк проверить МСС.

Через витрину iPay работает много банков, но в большинстве случаев мсс 6538 (читай р2р).

В прошлогоднем аукционе Сибаса все р2р 6*** были в пролете, как у 99,999% банок )
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 22.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто то оплачивал товары на хотлайне? Какой там МСС?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1707
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:15

  STIGA написав:чтобы не было сюрпризов, лучше предварительно через Моно/Альфа/ОТП/Восток/Спортбанк проверить МСС.


В июле киевенерго юзал код 4900 (коммуналка). + Оператор в чате в прошлом мес. писал, что проведенная операция проходит по промоакции.

Просто из вариантов либо не прошли:
- 27.ua (epicentr) + Eldorado + 2 из 3-х плат первого дня (типа ipay задержалась с проводкой?) = выходит копеечка в копеечку. Но и епик, и 27юа отображаются как Оплата за товар, iPay; Ремонт. В общем странно.
- либо все траты nuzhnoy/iPay, на 1 коп +-, но траты первого дня прошли.

Пускай другие свои наблюдения пишут, кто хочет.
Slx
 
Повідомлень: 290
З нами з: 23.07.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:37

кешбека ещё не получил.
но сегодня заглянул ИБ
и вижу - Ашан - это продукты (не инет) -тут понятно :-)
а вот дальше интереснее: оплаты коммуналки в интернете через портмоне:
(всё именно коммуналка - отопление, свет и т.д. - по которым ТАС и другие 100% платит кэшбек в основном там мсс 4900)
так вот половина из этой коммуналки - идёт как покупки другоее, а так сказать меньшая половина как оплаты в инете.
и вот теперь и думаю всё ли они окэшбэчат?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3271
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 700701702703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makor06, melkh, Sanio, VASH і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.