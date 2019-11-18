Коллеги, пополнение мобильного через сайт оператора - вошло в КБ?
Квази-кеш вошло?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:35
Коллеги, пополнение мобильного через сайт оператора - вошло в КБ?
Квази-кеш вошло?
Додано: Пон 18 лис, 2019 19:17
Пару страниц назад было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 18 лис, 2019 19:21
Читал, и не только пару. Увидел слово "но судя по всему..." и решил переспросить? За спрос не бьют, ведь?
И под квази-кешем я имел ввиду 7995. Может, у вас другой не вошел?
Додано: Пон 18 лис, 2019 19:24
Я как и Вы, пока на галёрке, очень пристально наблюдаю. Карту оформил 01.11.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:21
чтобы не было сюрпризов, лучше предварительно через Моно/Альфа/ОТП/Восток/Спортбанк проверить МСС.
Через витрину iPay работает много банков, но в большинстве случаев мсс 6538 (читай р2р).
В прошлогоднем аукционе Сибаса все р2р 6*** были в пролете, как у 99,999% банок )
Додано: Пон 18 лис, 2019 22:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто то оплачивал товары на хотлайне? Какой там МСС?
.......
Додано: Пон 18 лис, 2019 22:15
В июле киевенерго юзал код 4900 (коммуналка). + Оператор в чате в прошлом мес. писал, что проведенная операция проходит по промоакции.
Просто из вариантов либо не прошли:
- 27.ua (epicentr) + Eldorado + 2 из 3-х плат первого дня (типа ipay задержалась с проводкой?) = выходит копеечка в копеечку. Но и епик, и 27юа отображаются как Оплата за товар, iPay; Ремонт. В общем странно.
- либо все траты nuzhnoy/iPay, на 1 коп +-, но траты первого дня прошли.
Пускай другие свои наблюдения пишут, кто хочет.
Додано: Пон 18 лис, 2019 23:37
кешбека ещё не получил.
но сегодня заглянул ИБ
и вижу - Ашан - это продукты (не инет) -тут понятно
а вот дальше интереснее: оплаты коммуналки в интернете через портмоне:
(всё именно коммуналка - отопление, свет и т.д. - по которым ТАС и другие 100% платит кэшбек в основном там мсс 4900)
так вот половина из этой коммуналки - идёт как покупки другоее, а так сказать меньшая половина как оплаты в инете.
и вот теперь и думаю всё ли они окэшбэчат?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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