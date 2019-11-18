Нигде - в этом то и проблема.
Только екселем да калькулятором ручками высчитывать.
50 грн - это точно за прошлый месяц или и вы и за траты этого посчитали? На что подозрения?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 00:02
Додано: Вів 19 лис, 2019 00:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 19 лис, 2019 01:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оплаты сделанные до получения смс о подключении к кешбеку, прошли без кешбека.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:55
Також про це думав, але у мене комуналка з різними іконками пройшла (оплачував через портмоне).
P.S. Іконки з їхнього інтернет бакінгу, імовірніше, просто для красивої статистики
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:06
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:10
Только вот гарантированную доставку пушей НИКТО не обеспечивает, и повторной отправки их тоже нет, как в случае с смс., или отвалилась регистрация девайса в гугле или эпле, или давно не перезапускалось приложение... или есть два телефона, но один из них сел.. и пр.. много факторов в цепочке, которые сделают невозможным получение пушей.
Но то ж мелочи правда? Пересічний все-равно этого не нает, а там молодежно и хайпово выглядит.
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