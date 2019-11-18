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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:02

  ukrprom2014 написав:А где вы видете что прошло, а что нет?
Мне больше 50 грн. зажали.

Нигде - в этом то и проблема.
Только екселем да калькулятором ручками высчитывать.


50 грн - это точно за прошлый месяц или и вы и за траты этого посчитали? На что подозрения?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

укрсибб поменял условия акции по кешбеку за пополнения мобильного. Свежая редакция от 8.11.2019
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Оплаты сделанные до получения смс о подключении к кешбеку, прошли без кешбека.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:55

  uaprofi написав:кешбека ещё не получил.
но сегодня заглянул ИБ
и вижу - Ашан - это продукты (не инет) -тут понятно :-)
а вот дальше интереснее: оплаты коммуналки в интернете через портмоне:
(всё именно коммуналка - отопление, свет и т.д. - по которым ТАС и другие 100% платит кэшбек в основном там мсс 4900)
так вот половина из этой коммуналки - идёт как покупки другоее, а так сказать меньшая половина как оплаты в инете.
и вот теперь и думаю всё ли они окэшбэчат?
Також про це думав, але у мене комуналка з різними іконками пройшла (оплачував через портмоне).
P.S. Іконки з їхнього інтернет бакінгу, імовірніше, просто для красивої статистики
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extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:06

  tarasum написав:Можна зробити пуші в додатку безкоштовно,а смс це минуле)))

За пуши тоже есть оплата для Google&Apple. :roll: ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:10

  tarasum написав:Але вони перевели всіх на пущі)

Только вот гарантированную доставку пушей НИКТО не обеспечивает, и повторной отправки их тоже нет, как в случае с смс., или отвалилась регистрация девайса в гугле или эпле, или давно не перезапускалось приложение... или есть два телефона, но один из них сел.. и пр.. много факторов в цепочке, которые сделают невозможным получение пушей. :roll:
Но то ж мелочи правда? Пересічний все-равно этого не нает, а там молодежно и хайпово выглядит. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 09.02.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 413 раз.
 
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  #<1 ... 701702703704
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