Нигде - в этом то и проблема.
Только екселем да калькулятором ручками высчитывать.
50 грн - это точно за прошлый месяц или и вы и за траты этого посчитали? На что подозрения?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 00:02
Додано: Вів 19 лис, 2019 00:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 19 лис, 2019 01:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оплаты сделанные до получения смс о подключении к кешбеку, прошли без кешбека.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:55
Також про це думав, але у мене комуналка з різними іконками пройшла (оплачував через портмоне).
P.S. Іконки з їхнього інтернет бакінгу, імовірніше, просто для красивої статистики
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:06
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:10
Только вот гарантированную доставку пушей НИКТО не обеспечивает, и повторной отправки их тоже нет, как в случае с смс., или отвалилась регистрация девайса в гугле или эпле, или давно не перезапускалось приложение... или есть два телефона, но один из них сел.. и пр.. много факторов в цепочке, которые сделают невозможным получение пушей.
Но то ж мелочи правда? Пересічний все-равно этого не нает, а там молодежно и хайпово выглядит.
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:29
6 покупок в интернетах на 2385грн., КБ капнул 70 грн.
Ну правда за электрику я так понял крысятничают, ладно остается 5 покупок.
Но блин не сходится как ни кручу.
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:52
ukrprom2014
Так, все выяснил по 729.
Кешбек начислился на все в том числе и электроэнергию Ахметову и киевский водоанал.
Так что вот такие шняги вполне себе кошерные:
ОПЛАТА ТОВАРІВ\ПОСЛУГ \ ----\UA\KIEV\WWW.IPAY.UA ENERGY
ОПЛАТА ТОВАРІВ\ПОСЛУГ \ ----\UA\KYIV\VUL. MEZ\*EASYPAYUTILIT
Не начислился КБ за покупку в Розетке, якобы эта операция по коду транзакции прошла как оплата в терминале. На вопрос какой МСС код, оператор парил про код транзакции, а типа МСС кода он не видят.
А вот с оплатой через сайт Розетки не понятно.
Банкстеры говорят что не знают МСС код, но видят его как оплату в терминале.
Заяву на исправления по 729 не принимают, отправляют в пеший тур в центральное отделение...
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:46
Ліміти на оплату в інеті по кількості на день існують? (ліміт по сумі ще не вибраний)
10 ту операцію на день Пейхаб не проводить посилаючись на лімити банку, який випустив карту
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