Додано: Вів 19 лис, 2019 10:52

ukrprom2014

Так, все выяснил по 729.

Кешбек начислился на все в том числе и электроэнергию Ахметову и киевский водоанал.

Так что вот такие шняги вполне себе кошерные:

ОПЛАТА ТОВАРІВ\ПОСЛУГ \ ----\UA\KIEV\WWW.IPAY.UA ENERGY

ОПЛАТА ТОВАРІВ\ПОСЛУГ \ ----\UA\KYIV\VUL. MEZ\*EASYPAYUTILIT



Не начислился КБ за покупку в Розетке, якобы эта операция по коду транзакции прошла как оплата в терминале. На вопрос какой МСС код, оператор парил про код транзакции, а типа МСС кода он не видят.

А вот с оплатой через сайт Розетки не понятно.

Банкстеры говорят что не знают МСС код, но видят его как оплату в терминале.

Заяву на исправления по 729 не принимают, отправляют в пеший тур в центральное отделение...