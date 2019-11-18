20 операцій. Лікується двінком на гарячку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:43
На гарячку дзвонив, в усі ліміти вкладаюсь(9 операцій було) - кажуть, що до банку не надходить запит з пейхаба
А пейхаб пропонує звертатись у банк або сплатити картою іншого банку - у них лімітів/проблем немає
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