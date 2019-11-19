20 операцій. Лікується двінком на гарячку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:43
На гарячку дзвонив, в усі ліміти вкладаюсь(9 операцій було) - кажуть, що до банку не надходить запит з пейхаба
А пейхаб пропонує звертатись у банк або сплатити картою іншого банку - у них лімітів/проблем немає
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:38
Було те саме і також після 9-ти операцій
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4793592#p4793592
Десь через півтори доби само попустилось.
Тут є представник банку?
Хто допоможе розібратись?
Чи просто забити і розтягувати платежі у часі?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите обсуждение активно сейчас идёт по акции за 10 покупок от очевыгода?
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:16
Нет, по ответу на ваш вопрос https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4786282#p4786282
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В общем, любую операцию банк на свое усмотрение может посчитать как неподпадающую под кешбек. Без объяснения причин.
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне тоже объяснили, что может прийти код, что это оплата через терминал прошла. При чем в начале, когда спрашивал про конкретные операции - говорила, что прошла операция. Потом сказала список, что не прошли почти все ком.услуги, включая и за связь (не совсем коммуналка), включая и те, что подтверждала ранее.
Голос хоть приятный и желание помочь ощущалось. Жаль только, я в итоге до сих пор не уверен что прошло, что нет и почему))) В этом месяце дубль 2 будет с мелкой работой над ошибками.
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:54
Хтось отримав кешбек при оплаті комуналки через П24(next.privat24.ua/payments)?
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:34
Додано: Вів 19 лис, 2019 23:02
tarasum
Я тільки в цьому місяці платив, так що кешбек мав би бути в наступному.
Просто уточняю на випадок якщо не виплатили тим, хто платив в жовтні - тоді в грудні буду іншу карту юзати.
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