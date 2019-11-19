|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 00:54
господа - дайте плиз эту свино-ссылку на оформление этой нью-карт )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 20 лис, 2019 01:50
IMPRINTER, кизяк вопрос,ловите.
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:28
Думаю, что можно просто прийти в любое отделение и сказать: дайте Нью.
Я когда свою получал - девочки были в полном ступоре, не знали что делать, до меня эту карту они никому не выдавали. И никто меня там не ждал.
Им пришлось с нуля создавать заявку. Так что единственная функция заказа через сайт - просто получить звонок с сообщением: "Ок, приходите туда куда вам удобно и тогда когда вам удобно" )
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не во всех отделениях есть карта
Мне предложили на выбор 3 отд в радиусе 4_км. В моём 300м- не было в наличии.
|