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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 00:54

господа - дайте плиз эту свино-ссылку на оформление этой нью-карт )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 01:50

IMPRINTER, кизяк вопрос,ловите.https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/ :wink:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:28

Думаю, что можно просто прийти в любое отделение и сказать: дайте Нью.
Я когда свою получал - девочки были в полном ступоре, не знали что делать, до меня эту карту они никому не выдавали. И никто меня там не ждал.
Им пришлось с нуля создавать заявку. Так что единственная функция заказа через сайт - просто получить звонок с сообщением: "Ок, приходите туда куда вам удобно и тогда когда вам удобно" )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

mustbe написав:Думаю, что можно просто прийти в любое отделение и сказать: дайте Нью.
Я когда свою получал - девочки были в полном ступоре, не знали что делать, до меня эту карту они никому не выдавали. И никто меня там не ждал.
Им пришлось с нуля создавать заявку. Так что единственная функция заказа через сайт - просто получить звонок с сообщением: "Ок, приходите туда куда вам удобно и тогда когда вам удобно" )
Не во всех отделениях есть карта
Мне предложили на выбор 3 отд в радиусе 4_км. В моём 300м- не было в наличии.
lel
 
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