УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 00:54
господа - дайте плиз эту свино-ссылку на оформление этой нью-карт )
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Додано: Сер 20 лис, 2019 01:50
Дядя Дима
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:28
Думаю, что можно просто прийти в любое отделение и сказать: дайте Нью.
Я когда свою получал - девочки были в полном ступоре, не знали что делать, до меня эту карту они никому не выдавали. И никто меня там не ждал. Им пришлось с нуля создавать заявку. Так что единственная функция заказа через сайт - просто получить звонок с сообщением: "Ок, приходите туда куда вам удобно и тогда когда вам удобно" )
mustbe
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:59
mustbe написав:Думаю, что можно просто прийти в любое отделение и сказать: дайте Нью. Я когда свою получал - девочки были в полном ступоре, не знали что делать, до меня эту карту они никому не выдавали. И никто меня там не ждал. Им пришлось с нуля создавать заявку. Так что единственная функция заказа через сайт - просто получить звонок с сообщением: "Ок, приходите туда куда вам удобно и тогда когда вам удобно" )
Не во всех отделениях есть карта
Мне предложили на выбор 3 отд в радиусе 4_км. В моём 300м- не было в наличии.
lel
Повідомлень: 2322
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:20
konokrad написав:
Тут є представник банку?
Хто допоможе розібратись?
Чи просто забити і розтягувати платежі у часі?
Проблема все ж таки в пейхабі
Спробував заплатити картою іншого банку(Вікою ТАСівською) - кошти зняло, але платіж всеодно відхилений по тій самій причині - перевищення лімітів, звертайтесь у банк бла-бла-бла...
Так що Укрсиб ще молодці - хоч гроші не дають зняти пейхабу як ТАС
KVV
Повідомлень: 213
З нами з: 29.11.18
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:43
Зацените.
По операции 16.10 есть кешбек, по операции 21.10 кешбека нет.
Так что знайте Укрсиббанк - мошенники, в любой момент, без внятного обьяснения причины они зажилят ваши деньги.
Setta
Повідомлень: 724
З нами з: 13.02.07
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:56
KVV написав:
Так що Укрсиб ще молодці - хоч гроші не дають зняти пейхабу як ТАС
Та дают. (
Вообщето имхо Укрсиб тут не причем.
Все зависит от того как сбоит этот пейхаб.
До запроса на снятие или после.
Aps
Повідомлень: 2943
З нами з: 24.06.15
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:58
Setta написав:
Зацените.
По операции 16.10 есть кешбек, по операции 21.10 кешбека нет.
Так что знайте Укрсиббанк - мошенники, в любой момент, без внятного обьяснения причины они зажилят ваши деньги.
Я неоднократно писал, что это прощелыги! Если им ничего не стоит задним числом подменять официальные документы, то о чем тут говорить...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Повідомлень: 637
З нами з: 30.11.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 72 раз.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:00
Setta написав:
Зацените.
По операции 16.10 есть кешбек, по операции 21.10 кешбека нет.
Так что знайте Укрсиббанк - мошенники, в любой момент, без внятного обьяснения причины они зажилят ваши деньги.
Покажите эти операции из выписки по карте.
Может последняя операция в выписке в блокировке стоит? (Может американский магаз сделал предавторизацию, или вообще мсс поменял на не кошерный?)
(к сожалению в Сибасе мсс никак не узнать )
STIGA
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