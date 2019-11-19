Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?
Monk23 написав:Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?
Смс не влияет. А вот то что правила игры не прописаны и меняются втемную это реальная проблема.