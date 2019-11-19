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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:38

  Дядя Дима написав:IMPRINTER, кизяк вопрос,ловите.https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/ :wink:

Отличная карта.
Жаль, что на 6 месяцев
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4199
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:14

Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали :)
Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?
Monk23
 
Повідомлень: 21
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:18

  Monk23 написав:Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали :)
Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?


Смс не влияет.
А вот то что правила игры не прописаны и меняются втемную это реальная проблема.
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:18

«КОЖНА ТРАНЗАКЦІЯ ВАЖЛИВА»

подскажите по акции «КОЖНА ТРАНЗАКЦІЯ ВАЖЛИВА»
кто нибудь уже получил выплаты?
anis
 
Повідомлень: 2016
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:43

Setta Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?
Monk23
 
Повідомлень: 21
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:50

  Monk23 написав:Setta Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?


Так нет разницы продукты или одежда, по условиям - "оплата в интернет".
Setta
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Повідомлень: 728
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:52

  Setta написав:
  Monk23 написав:Setta Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?


Так нет разницы продукты или одежда, по условиям - "оплата в интернет".

А через Палку оплата часто проходит как квазигроши, т.е. МСС 6012 :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:58

Setta я тоже хотел бы чтоб все так просто было.
Поэтому и не спешил брать карту :D
Monk23
 
Повідомлень: 21
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00

  clientage написав:
  Setta написав:
  Monk23 написав:Setta Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?


Так нет разницы продукты или одежда, по условиям - "оплата в интернет".

А через Палку оплата часто проходит как квазигроши, т.е. МСС 6012 :shock:


Даже если в моем случае это было бы так, то специалист! банка, который специально! занимался! вопросом! так и не знал в итоге что такое MCC и поэтому никак не мог объяснить почему по одной операции начислили кешбек, а аналогичной через несколько дней - нет.


ЗЫ опять же в выписке явно указано "оплата товаров/услуг"
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Setta написав:Даже если в моем случае

нуна их долбить и долбить... ну если вам это интерестно :lol:
МСС у них дето в недрах сис-мы есть, т.к. они отображают различные иконки для разных операций в ИБ. На основании чегото они ж генерят оте иконки. Нужно заполучить объяснение к-л технаря/программера от этого лягушатника
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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