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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:38
Отличная карта.
Жаль, что на 6 месяцев
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guntherhouse777
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:14
Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали
Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?
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Monk23
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:18
Monk23 написав:
Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали
Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?
Смс не влияет.
А вот то что правила игры не прописаны и меняются втемную это реальная проблема.
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Setta
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:18
подскажите по акции «КОЖНА ТРАНЗАКЦІЯ ВАЖЛИВА»
кто нибудь уже получил выплаты?
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anis
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:43
Setta Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?
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Monk23
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:50
Monk23 написав:Setta
Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?
Так нет разницы продукты или одежда, по условиям - "оплата в интернет".
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Setta
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:52
Setta написав: Monk23 написав:Setta
Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?
Так нет разницы продукты или одежда, по условиям - "оплата в интернет".
А через Палку оплата часто проходит как квазигроши, т.е. МСС 6012
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:58
Setta
я тоже хотел бы чтоб все так просто было.
Поэтому и не спешил брать карту
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Monk23
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00
clientage написав: Setta написав: Monk23 написав:Setta
Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?
Так нет разницы продукты или одежда, по условиям - "оплата в интернет".
А через Палку оплата часто проходит как квазигроши, т.е. МСС 6012
Даже если в моем случае это было бы так, то специалист! банка, который специально! занимался! вопросом! так и не знал в итоге что такое MCC и поэтому никак не мог объяснить почему по одной операции начислили кешбек, а аналогичной через несколько дней - нет.
ЗЫ опять же в выписке явно указано "оплата товаров/услуг"
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Setta
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:04
Setta написав:
Даже если в моем случае
нуна их долбить и долбить... ну если вам это интерестно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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