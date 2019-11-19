Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?
Monk23 написав:Время платить за коммунальные, ждал пока с понедельника кто-то конкретнее отпишется по нюансам карты, но наверное остальные также ждали Брать или не брать, вот в чем вопрос. Может уже сейчас кто-то ответить хотя бы, будет ли кешбек за оплату коммунальных в новом Привате? И платиться ли нормально, если отключить платные смс?
Смс не влияет. А вот то что правила игры не прописаны и меняются втемную это реальная проблема.
Monk23 написав:Setta Оплаты на Али например, часто идут по разному.. Иногда даже как продукты проходят. Возможно в том магазине, где вы покупали, расклад аналогичный?
Так нет разницы продукты или одежда, по условиям - "оплата в интернет".
А через Палку оплата часто проходит как квазигроши, т.е. МСС 6012
Даже если в моем случае это было бы так, то специалист! банка, который специально! занимался! вопросом! так и не знал в итоге что такое MCC и поэтому никак не мог объяснить почему по одной операции начислили кешбек, а аналогичной через несколько дней - нет.
ЗЫ опять же в выписке явно указано "оплата товаров/услуг"
нуна их долбить и долбить... ну если вам это интерестно МСС у них дето в недрах сис-мы есть, т.к. они отображают различные иконки для разных операций в ИБ. На основании чегото они ж генерят оте иконки. Нужно заполучить объяснение к-л технаря/программера от этого лягушатника