там разные MCC скорее всего по этим операциям, а проверить у них нельзя (о как!). Думаете если долбить, то рассмотрят "индивидуально" и выплатят? Есть у меня сомнения на этот счет.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:10
думаю НЕ выплатят, но хоть причину узнаем и научим саппорт находить тот МСС
А мож вааще заставим их отображать МСС в пушах и выписке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:27
Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:46
У меня вааще хохма - СБ не понравился почерк, которым кура написала "З оригіналом згідно" - 45 минут прождал - уехал домой - сказал: "Как у Вас с СБ все сойдется и все будет готово - позвоните я в течении часа подъеду". Прошло 2 часа - звонка все нет
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:52
І так мучитись за 3000 кишмишу?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:25
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
demichh, я хоть и записывался в отделение, но в отделении про меня не знали. Пришёл за час до закрытия — успели
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:46
до проведения по счету вижу "оплата товаров/услуг - интернет", после - "оплата товаров/услуг" без "интернет". И до и после Інші витрати
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
vollena71, их банкинг позволяет выписку редактировать, как название, так и суммы
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