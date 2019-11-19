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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:нуна их долбить и долбить... ну если вам это интерестно
там разные MCC скорее всего по этим операциям, а проверить у них нельзя (о как!). Думаете если долбить, то рассмотрят "индивидуально" и выплатят? Есть у меня сомнения на этот счет.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:10

  Monk23 написав:
  clientage написав:нуна их долбить и долбить... ну если вам это интерестно
там разные MCC скорее всего по этим операциям, а проверить у них нельзя (о как!). Думаете если долбить, то рассмотрят "индивидуально" и выплатят? Есть у меня сомнения на этот счет.

думаю НЕ выплатят, но хоть причину узнаем и научим саппорт находить тот МСС
А мож вааще заставим их отображать МСС в пушах и выписке :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:27

Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:46

  IMPRINTER написав:Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.

У меня вааще хохма :( - СБ не понравился почерк, которым кура написала "З оригіналом згідно" - 45 минут прождал - уехал домой - сказал: "Как у Вас с СБ все сойдется и все будет готово - позвоните я в течении часа подъеду". Прошло 2 часа - звонка все нет :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:52

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.

У меня вааще хохма :( - СБ не понравился почерк, которым кура написала "З оригіналом згідно" - 45 минут прождал - уехал домой - сказал: "Как у Вас с СБ все сойдется и все будет готово - позвоните я в течении часа подъеду". Прошло 2 часа - звонка все нет :evil:

І так мучитись за 3000 кишмишу? :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Setta написав:опять же в выписке явно указано "оплата товаров/услуг"
Если оплата была в интернете, то в выписке нарисуют "оплата товаров/услуг - интернет".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:25

  IMPRINTER написав:Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.

Потамушто без предварительной регистрации?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

demichh, я хоть и записывался в отделение, но в отделении про меня не знали. Пришёл за час до закрытия — успели :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:46

  MASolomko написав:
  Setta написав:опять же в выписке явно указано "оплата товаров/услуг"
Если оплата была в интернете, то в выписке нарисуют "оплата товаров/услуг - интернет".

до проведения по счету вижу "оплата товаров/услуг - интернет", после - "оплата товаров/услуг" без "интернет". И до и после Інші витрати
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

vollena71, их банкинг позволяет выписку редактировать, как название, так и суммы :D
MASolomko
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