Додано: Сер 20 лис, 2019 14:27

Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.

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