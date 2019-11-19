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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:10

госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:22

  IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?

Простите за нескромный вопрос, а вы за час в банке посмотреть не могли? :roll:
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.

У меня вааще хохма :( - СБ не понравился почерк, которым кура написала "З оригіналом згідно" - 45 минут прождал - уехал домой - сказал: "Как у Вас с СБ все сойдется и все будет готово - позвоните я в течении часа подъеду". Прошло 2 часа - звонка все нет :evil:

І так мучитись за 3000 кишмишу? :)

Даже меньше - частью придется поделиться с другими ресурсами ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:26

  demichh написав:
  IMPRINTER написав:Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.

Потамушто без предварительной регистрации?

Ну была у меня регистрация. Даже "консультант" утром на мобильный звонила: "у вас же на сегодня на 10 назначено, у меня столик №... - я вас жду" - а по итогу час до обеда, после чего я сам шел и еще полчаса за второй заход. Так что регистрация ничего не решает.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:28

  IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?

Так можно же на карту заводить ровно столько сколько хочешь использовать. Чего зря тут "свои" держать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:57

  Boundless написав:
IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии

А выход по п2п чужим сервисом? Шаровый?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58

  guntherhouse777 написав:
  Boundless написав:
IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии

А выход по п2п чужим сервисом? Шаровый?


написано п2п 1% ЧУЖИМ.
А СЭП 10 ГРН. ЗА ПЛАТЕЖ
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:59

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?

Так можно же на карту заводить ровно столько сколько хочешь использовать. Чего зря тут "свои" держать.

Так такой расклад получается, что остаются свои на карте.
А зачем сиб баловать?
Им остатки на карте не нужны.
guntherhouse777
 
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