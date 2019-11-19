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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:10
госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:22
IMPRINTER написав:
госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Простите за нескромный вопрос, а вы за час в банке посмотреть не могли?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:26
demichh написав: IMPRINTER написав:
Ну и говнище этот банк. Сижу щас открываю... Пятый раз кура паспорт перексериввет. Отправляет в СБ а тем то сильно светло, то сильно темно... Уже час что то дрочит.
Потамушто без предварительной регистрации?
Ну была у меня регистрация. Даже "консультант" утром на мобильный звонила: "у вас же на сегодня на 10 назначено, у меня столик №... - я вас жду" - а по итогу час до обеда, после чего я сам шел и еще полчаса за второй заход. Так что регистрация ничего не решает.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:28
IMPRINTER написав:
госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Так можно же на карту заводить ровно столько сколько хочешь использовать. Чего зря тут "свои" держать.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:32
IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии
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Boundless
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:57
Boundless написав:
IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии
А выход по п2п чужим сервисом? Шаровый?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58
guntherhouse777 написав: Boundless написав:
IMPRINTER написав:госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии
А выход по п2п чужим сервисом? Шаровый?
написано п2п 1% ЧУЖИМ.
А СЭП 10 ГРН. ЗА ПЛАТЕЖ
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:59
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Так можно же на карту заводить ровно столько сколько хочешь использовать. Чего зря тут "свои" держать.
Так такой расклад получается, что остаются свои на карте.
А зачем сиб баловать?
Им остатки на карте не нужны.
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guntherhouse777
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