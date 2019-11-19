НЕТ, так же, как и за пополнение мобильного в укрсибонлайн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:26
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
написано п2п 1% ЧУЖИМ.
А СЭП 10 ГРН. ЗА ПЛАТЕЖ[/quote]Где то приходило сообщение что сеп по акции бесплатный (уже не могу найти). Перевод не делал, но вбивал реквизиты по платежу, комиссия в апликухе светилась 0 грн
.......
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:55
У Гороха припадок будет, если его котята начнут хрюкать )
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
До конца года сеп в другой банк - бесплатный, потом 20 грн.
.......
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:56
Ребята, ну право слово, одно и то же надоело писать.
вот же постил скрин с инет-банка.
viewtopic.php?p=4798540#p4798540
операции идентичны, пиктограммы идентичны, все одинаковое
но по одной есть кеш, по другой - нет
и самое главное - банк не может объяснить-доказать почему он так поступил
ЗЫ горячку уже задрочил, завтра пойду в реале с доками мучить
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:05
и кого мучить?
девочку в отделении?
у которой нет для этого ни знаний, ни инструментария
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