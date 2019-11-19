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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:26

  anis написав:подскажите по акции «КОЖНА ТРАНЗАКЦІЯ ВАЖЛИВА»
кто нибудь уже получил выплаты?

НЕТ, так же, как и за пополнение мобильного в укрсибонлайн :cry:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:
  Boundless написав:[quote="IMPRINTER"]госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии

А выход по п2п чужим сервисом? Шаровый?


написано п2п 1% ЧУЖИМ.
А СЭП 10 ГРН. ЗА ПЛАТЕЖ[/quote]Где то приходило сообщение что сеп по акции бесплатный (уже не могу найти). Перевод не делал, но вбивал реквизиты по платежу, комиссия в апликухе светилась 0 грн
.......
Boundless
 
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  guntherhouse777 написав:Замяукали котята:
"Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать".

У Гороха припадок будет, если его котята начнут хрюкать )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

До конца года сеп в другой банк - бесплатный, потом 20 грн.
.......
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:56

  MASolomko написав:
  Setta написав:опять же в выписке явно указано "оплата товаров/услуг"
Если оплата была в интернете, то в выписке нарисуют "оплата товаров/услуг - интернет".


Ребята, ну право слово, одно и то же надоело писать.

вот же постил скрин с инет-банка.

viewtopic.php?p=4798540#p4798540

операции идентичны, пиктограммы идентичны, все одинаковое
но по одной есть кеш, по другой - нет
и самое главное - банк не может объяснить-доказать почему он так поступил

ЗЫ горячку уже задрочил, завтра пойду в реале с доками мучить :mrgreen:
Setta
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и кого мучить?
девочку в отделении?
у которой нет для этого ни знаний, ни инструментария
v57
 
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