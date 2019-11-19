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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:26
anis написав:
подскажите по акции «КОЖНА ТРАНЗАКЦІЯ ВАЖЛИВА»
кто нибудь уже получил выплаты?
НЕТ, так же, как и за пополнение мобильного в укрсибонлайн
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:34
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: Boundless написав:
[quote="IMPRINTER"]госполда, а выход по этой гей-карте платный? по п2п .. и еще - тарифы на Иб какие? сэп?
Выход по сеп без комиссии
А выход по п2п чужим сервисом? Шаровый?
написано п2п 1% ЧУЖИМ.
А СЭП 10 ГРН. ЗА ПЛАТЕЖ[/quote]Где то приходило сообщение что сеп по акции бесплатный (уже не могу найти). Перевод не делал, но вбивал реквизиты по платежу, комиссия в апликухе светилась 0 грн
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:55
guntherhouse777 написав:
Замяукали котята:
"Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать".
У Гороха припадок будет, если его котята начнут хрюкать )
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04
До конца года сеп в другой банк - бесплатный, потом 20 грн.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:56
MASolomko написав: Setta написав:
опять же в выписке явно указано "оплата товаров/услуг"
Если оплата была в интернете, то в выписке нарисуют "оплата товаров/услуг - интернет".
Ребята, ну право слово, одно и то же надоело писать.
вот же постил скрин с инет-банка.viewtopic.php?p=4798540#p4798540
операции идентичны, пиктограммы идентичны, все одинаковое
но по одной есть кеш, по другой - нет
и самое главное - банк не может объяснить-доказать почему он так поступил
ЗЫ горячку уже задрочил, завтра пойду в реале с доками мучить
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:05
и кого мучить?
девочку в отделении?
у которой нет для этого ни знаний, ни инструментария
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v57
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:21
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: Boundless написав:
Выход по сеп без комиссии
А выход по п2п чужим сервисом? Шаровый?
написано п2п 1% ЧУЖИМ.
А СЭП 10 ГРН. ЗА ПЛАТЕЖ
СЕП через кабіну до кінця року безкоштовний.
Вихід по чужому п2п так - 1%.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:34
v57 написав:
и кого мучить?
девочку в отделении?
у которой нет для этого ни знаний, ни инструментария
не, письменную претензию составлять
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Setta
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