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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:38

  IMPRINTER написав:господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?

Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:42

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?

Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке. :(


а лимит этот 500 - он на календарный мес или как?

ну прецеденты на ветке как я вижу тут разные - вон у коллеги за покупку в одном и том же магазине за одну начилили за вторую нет ... этот банк всегда был кидалой, поэтому тут как повезет я думаю.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:45

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?

Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке. :(


а лимит этот 500 - он на календарный мес или как?

ну прецеденты на ветке как я вижу тут разные - вон у коллеги за покупку в одном и том же магазине за одну начилили за вторую нет ... этот банк всегда был кидалой, поэтому тут как повезет я думаю.

Да. То что начислят в этом, выплатят в следующем 16-го числа.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:47

Фантом

хорошо, если операция будет 29 ноября, а спишется 2 декабря - она в какой месяц попадет?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:56

  IMPRINTER написав:Фантом

хорошо, если операция будет 29 ноября, а спишется 2 декабря - она в какой месяц попадет?

Залежить від доброї волі Укрсиба. В попередній акцій перші 5 місяців нараховували кешбек по даті операції. А останній місяць зажали, мотивуючи тим, що проводка вже була наступного місяця. Краще не доводити до такого.
Кочевник
 
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