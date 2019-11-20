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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:38
IMPRINTER написав:
господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?
Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:42
Фантом написав: IMPRINTER написав:
господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?
Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке.
а лимит этот 500 - он на календарный мес или как?
ну прецеденты на ветке как я вижу тут разные - вон у коллеги за покупку в одном и том же магазине за одну начилили за вторую нет ... этот банк всегда был кидалой, поэтому тут как повезет я думаю.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:45
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?
Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке.
а лимит этот 500 - он на календарный мес или как?
ну прецеденты на ветке как я вижу тут разные - вон у коллеги за покупку в одном и том же магазине за одну начилили за вторую нет ... этот банк всегда был кидалой, поэтому тут как повезет я думаю.
Да. То что начислят в этом, выплатят в следующем 16-го числа.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:47
Фантом
хорошо, если операция будет 29 ноября, а спишется 2 декабря - она в какой месяц попадет?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:56
IMPRINTER написав:Фантом
хорошо, если операция будет 29 ноября, а спишется 2 декабря - она в какой месяц попадет?
Залежить від доброї волі Укрсиба. В попередній акцій перші 5 місяців нараховували кешбек по даті операції. А останній місяць зажали, мотивуючи тим, що проводка вже була наступного місяця. Краще не доводити до такого.
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