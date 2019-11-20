Додано: Чет 21 лис, 2019 10:47

Фантом



хорошо, если операция будет 29 ноября, а спишется 2 декабря - она в какой месяц попадет?

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