Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:38
Ничо не начислят. Были уже прецеденты на ветке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:42
а лимит этот 500 - он на календарный мес или как?
ну прецеденты на ветке как я вижу тут разные - вон у коллеги за покупку в одном и том же магазине за одну начилили за вторую нет ... этот банк всегда был кидалой, поэтому тут как повезет я думаю.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:45
Да. То что начислят в этом, выплатят в следующем 16-го числа.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:47
Фантом
хорошо, если операция будет 29 ноября, а спишется 2 декабря - она в какой месяц попадет?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:56
Залежить від доброї волі Укрсиба. В попередній акцій перші 5 місяців нараховували кешбек по даті операції. А останній місяць зажали, мотивуючи тим, що проводка вже була наступного місяця. Краще не доводити до такого.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:45
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Оплачивал интернет 31.10 около 22.00, кешбек пришёл в ноябре, так что получается по дате покупки
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:38
Подскажите, где можно увидеть код подтверждения операции по нью кард, если отключено смс информирование.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:46
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:56
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ого, як тут цікаво. І наші всі тутечки ;)) Спізнився на місяць чи вже більше? Ось що встиг зрозуміти. Виправте, будь ласка, якщо що не так.
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