RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:02

  rollo написав:Подскажите, где можно увидеть код подтверждения операции по нью кард, если отключено смс информирование.

Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 18.09.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:13

  kreuz написав:Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...

чому б не спробувати, витрат крім часу немає
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:17

  velvet написав:
  kreuz написав:Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...

чому б не спробувати, витрат крім часу немає

А який там графік роботи у четвер і п'ятницю? Правда, що до 17:00? Дякую.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:25

  kreuz написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...

чому б не спробувати, витрат крім часу немає

А який там графік роботи у четвер і п'ятницю? Правда, що до 17:00?

мабуть, на практиці не перевіряв
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:27

  vollena71 написав:Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения.

Лимит по 3d поставил в ноль, другой 5000 грн. - все равно хочет VCODE. Что делаю не так?
rollo
 
Повідомлень: 112
З нами з: 20.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:30

  rollo написав:
  vollena71 написав:Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения.

Лимит по 3d поставил в ноль, другой 5000 грн. - все равно хочет VCODE. Что делаю не так?

А якщо обидва лімита у 5000 грн встановити, хіба щось заважає спробувати? Може пройде? А КЦ хіба той vcode не підказує?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 709710711712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ramaz, rollo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78852)
21.11.2019 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.