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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:02
rollo написав:
Подскажите, где можно увидеть код подтверждения операции по нью кард, если отключено смс информирование.
Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:08
Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...
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kreuz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:13
kreuz написав:
Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...
чому б не спробувати, витрат крім часу немає
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:17
velvet написав: kreuz написав:
Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...
чому б не спробувати, витрат крім часу немає
А який там графік роботи у четвер і п'ятницю? Правда, що до 17:00? Дякую.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:25
kreuz написав: velvet написав: kreuz написав:
Максимум КБ це 6*500 грн чистими, тобто до 10 кгрн витрат якраз на комуналь вистачить. Може й справді зайти, бо ОТР минулорічну акцію щось не пропонує, а КБ тут і більший, і ліквідніший...
чому б не спробувати, витрат крім часу немає
А який там графік роботи у четвер і п'ятницю? Правда, що до 17:00?
мабуть, на практиці не перевіряв
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:27
vollena71 написав:
Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения.
Лимит по 3d поставил в ноль, другой 5000 грн. - все равно хочет VCODE. Что делаю не так?
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rollo
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:30
rollo написав: vollena71 написав:
Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения.
Лимит по 3d поставил в ноль, другой 5000 грн. - все равно хочет VCODE. Что делаю не так?
А якщо обидва лімита у 5000 грн встановити, хіба щось заважає спробувати? Може пройде? А КЦ хіба той vcode не підказує?
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kreuz
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