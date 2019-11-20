kreuz написав:Ого, як тут цікаво. І наші всі тутечки ) Спізнився на місяць чи вже більше? Ось що встиг зрозуміти. Виправте, будь ласка, якщо що не так.
Ньюкард - дебетна картка з 5% КБ на онлайн (якщо повезе). Вхід безоплатний наче (р2р і СЕП), СМС 15 грн, але можна перейти на безоплатні ПУШі (з проблемою vcode, який на КЦ треба буде шукати), тоді лишиться платний вихід по р2р за 1% (чужим р2р точно, а свого хіба тут немає?). До кінця року СЕП даром, після за 20 грн. Є ще якісь витрати чи обов'язкові операції? Вже сезон оплати опалення починається...
Якщо в перший місяць (коли халявні sms) пододавати в GooglePay, Uber, Uklon, Masterpass, Mastercard Більше, Portmone, Easypay і т.д., і т.п. та активувати картку за тел 899 (для оплати мобільного в телефонному режимі без VCODE і дзвінків на гарячку) то впринципі можна обійтись, імхо
Я тоже в первій месяц бесплатных СМС отключил их только после оплаты по всем свои часто используемым каналам именно для предотвращения подобной головной боли. Явно не подключал ко всем возможным сервисам, но для оплаты коммуналки и Сильпо проблем нет.
А у кого-то оплата на Розетке таки прошла картой по кешбеку? Один человек сказал, что не прошло. Есть ли успешный случай?