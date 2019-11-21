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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:11

  Boundless написав:
kreuz написав:Ого, як тут цікаво. І наші всі тутечки ;)) Спізнився на місяць чи вже більше? Ось що встиг зрозуміти. Виправте, будь ласка, якщо що не так.

Ньюкард - дебетна картка з 5% КБ на онлайн (якщо повезе). Вхід безоплатний наче (р2р і СЕП), СМС 15 грн, але можна перейти на безоплатні ПУШі (з проблемою vcode, який на КЦ треба буде шукати), тоді лишиться платний вихід по р2р за 1% (чужим р2р точно, а свого хіба тут немає?). До кінця року СЕП даром, після за 20 грн. Є ще якісь витрати чи обов'язкові операції? Вже сезон оплати опалення починається...
250 грн - річна плата за обслуговування рахунку



это вы не те тарифы смотрите

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:15

  rollo написав:
  kreuz написав:
  rollo написав:А якщо обидва лімита у 5000 грн встановити, хіба щось заважає спробувати? Може пройде? А КЦ хіба той vcode не підказує?

Були обидва ліміта по 2500. Не допомогало. Не хочеться дзвонити.


И это не последний прикол.
Если отключена смс, то при добавлении карты в GooglePay / ApplePay прийдется Тоже звонить в КЦ узнавать код подтверждения. Через их приложение подвязывать - аналогично.
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Якщо в перший місяць (коли халявні sms) пододавати в GooglePay, Uber, Uklon, Masterpass, Mastercard Більше, Portmone, Easypay і т.д., і т.п. та активувати картку за тел 899 (для оплати мобільного в телефонному режимі без VCODE і дзвінків на гарячку) то впринципі можна обійтись, імхо :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я тоже в первій месяц бесплатных СМС отключил их только после оплаты по всем свои часто используемым каналам именно для предотвращения подобной головной боли. Явно не подключал ко всем возможным сервисам, но для оплаты коммуналки и Сильпо проблем нет.

А у кого-то оплата на Розетке таки прошла картой по кешбеку? Один человек сказал, что не прошло. Есть ли успешный случай?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:48

И есть ли, коллеги, КБ за Али? Кто-то проверял?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  vollena71 написав:Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения
Нет.Приходится всё через гестапу , а она сразу начинает охмурять ,что бы смсу включать обратно.Еле отбрыкался сегодня.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:44

Сильпо

А если платить в Сильпо их приложением с привязанной НьюКарты, кешбек будет? :roll:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:56

  Дядя Дима написав:
  vollena71 написав:Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения
Нет.Приходится всё через гестапу , а она сразу начинает охмурять ,что бы смсу включать обратно.Еле отбрыкался сегодня.

Для подвязки к изе код по 1грн увидела в истории операций в приложении, дальше без подтверждения. П24, пейхаб без смс подтверждения сразу
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:14

  IMPRINTER написав:господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?

То что было потрачено до смс - не считается кешбеком..
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:40

  Дядя Дима написав:
  vollena71 написав:Увеличьте лимит по расчетам в сети интернет (тот , что без 3d secure) и операции будут проходить без подтверждения
Нет.Приходится всё через гестапу , а она сразу начинает охмурять ,что бы смсу включать обратно.Еле отбрыкался сегодня.

Точно. Не подключен смс - через звонок. Лимиты не помогают.
rollo
 
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