Вроде был. если я правильно посчитал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:02
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Промежуточные результаты. В отделении вообще в принципе никто ничего не знает по поводу начисления кешбека (ожидаемо).
После непродолжительной беседы настоял на написании документального претензии. Зарегистрировал, стандартное время ожидания - 30 дней, правда, сказали что у них обычно дают ответ быстрее.
В чате приложения сказали, что тоже никак не могут обосновать почему не начислили кешбек, просто верить ))
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