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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:02

  konokrad написав:А если платить в Сильпо их приложением с привязанной НьюКарты, кешбек будет? :roll:

Вроде был. если я правильно посчитал.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Промежуточные результаты. В отделении вообще в принципе никто ничего не знает по поводу начисления кешбека (ожидаемо).
После непродолжительной беседы настоял на написании документального претензии. Зарегистрировал, стандартное время ожидания - 30 дней, правда, сказали что у них обычно дают ответ быстрее.

В чате приложения сказали, что тоже никак не могут обосновать почему не начислили кешбек, просто верить ))
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, никто не проверял, будет ли кешбек по Ньюкард за МСС 8999?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:39

а зачем они мне звонят и говорят что коммуналку/мобильный платить через "UKRSIB online"? через ИБ же не будет кэшбека? да 10К я уже потратил ... смысл?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:43

  uaprofi написав:а зачем они мне звонят и говорят что коммуналку/мобильный платить через "UKRSIB online"? через ИБ же не будет кэшбека? да 10К я уже потратил ... смысл?

"Мотивация"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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