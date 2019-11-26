Вроде был. если я правильно посчитал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:02
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Промежуточные результаты. В отделении вообще в принципе никто ничего не знает по поводу начисления кешбека (ожидаемо).
После непродолжительной беседы настоял на написании документального претензии. Зарегистрировал, стандартное время ожидания - 30 дней, правда, сказали что у них обычно дают ответ быстрее.
В чате приложения сказали, что тоже никак не могут обосновать почему не начислили кешбек, просто верить ))
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
del
Востаннє редагувалось Andrew75 в Сер 27 лис, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:39
а зачем они мне звонят и говорят что коммуналку/мобильный платить через "UKRSIB online"? через ИБ же не будет кэшбека? да 10К я уже потратил ... смысл?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:43
"Мотивация"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
это для девушек?
а кто знает коммуналка действительно бесплатно, через ИБ с Нью карты?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Маю зарплатну картку УкрСибБанку. Колристуюся мінімумом послуг, тому вони мене цілком влаштовують. За весь час, відколи став клієнтом банку (1 рік), лише один раз мені подзвонили з пропозицією взяти у них кредит. Тому вважаю, що це нормально.
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:59
Это система оценки работы и, соответственно, зарплаты. "Переменной" части, типа премии.
Как именно в данном случае "мотивируют" работников я не знаю, вариантов может быть много (от прямых доплат за каждое тело, выполнившее необходимую активность, до различных рейтингов сотрудников)
Но суть в том, что предлагают не то, что нужно клиенту, а то, что нужно сотруднику, чтоб "выполнить показатели". Отсюда и предложения сделать бессмысленные для свинорыла операции, без кешбека, а иногда и с комисом. Иногда в ход идёт даже обман, типа "активируйте карту транзакцией минимум ХХ грн", "обязательно пополните телефон из приложения", и т.п.
В зависимости от цены вопроса, и способа предложения, можно и пойти на встречу, чтоб заработать лояльность сотрудника, когда это понадобится клиенту.
Но иногда "предлагают" слишком навязчиво, или вообще обманывают, - то идти на встречу не хочется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:08
Вчера оформил и себе New card. Смс пока не отключал. Вот попробовал несколько операций и все идут с 3D-secure, то есть прилетает в Viber код для подтверждения. Есть смс отключу, как я понимаю, прилетать перестанет.
Что пробовал - подвязал карту в Masterpass и Приват24, пробовал пополнять мобильный на сайте Киевстара картой из Masterpass, платил за газ в новом Приват24, пополнял счет на OLX (там через Portmone идет). Везде нужны было подтверждение, если лимит прикручивал, был отлуп. В приложуху push не прилетают никакие..
И что теперь, не выключать?
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:16
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