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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 712713714715>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 01:02

  konokrad написав:А если платить в Сильпо их приложением с привязанной НьюКарты, кешбек будет? :roll:

Вроде был. если я правильно посчитал.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Промежуточные результаты. В отделении вообще в принципе никто ничего не знает по поводу начисления кешбека (ожидаемо).
После непродолжительной беседы настоял на написании документального претензии. Зарегистрировал, стандартное время ожидания - 30 дней, правда, сказали что у них обычно дают ответ быстрее.

В чате приложения сказали, что тоже никак не могут обосновать почему не начислили кешбек, просто верить ))
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

del
Востаннє редагувалось Andrew75 в Сер 27 лис, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:39

а зачем они мне звонят и говорят что коммуналку/мобильный платить через "UKRSIB online"? через ИБ же не будет кэшбека? да 10К я уже потратил ... смысл?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:43

  uaprofi написав:а зачем они мне звонят и говорят что коммуналку/мобильный платить через "UKRSIB online"? через ИБ же не будет кэшбека? да 10К я уже потратил ... смысл?

"Мотивация"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:"Мотивация"
это для девушек?

а кто знает коммуналка действительно бесплатно, через ИБ с Нью карты?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Маю зарплатну картку УкрСибБанку. Колристуюся мінімумом послуг, тому вони мене цілком влаштовують. За весь час, відколи став клієнтом банку (1 рік), лише один раз мені подзвонили з пропозицією взяти у них кредит. Тому вважаю, що це нормально.
kg_struk
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:59

  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:"Мотивация"
это для девушек?

Это система оценки работы и, соответственно, зарплаты. "Переменной" части, типа премии.
Как именно в данном случае "мотивируют" работников я не знаю, вариантов может быть много (от прямых доплат за каждое тело, выполнившее необходимую активность, до различных рейтингов сотрудников)

Но суть в том, что предлагают не то, что нужно клиенту, а то, что нужно сотруднику, чтоб "выполнить показатели". Отсюда и предложения сделать бессмысленные для свинорыла операции, без кешбека, а иногда и с комисом. Иногда в ход идёт даже обман, типа "активируйте карту транзакцией минимум ХХ грн", "обязательно пополните телефон из приложения", и т.п.

В зависимости от цены вопроса, и способа предложения, можно и пойти на встречу, чтоб заработать лояльность сотрудника, когда это понадобится клиенту.

Но иногда "предлагают" слишком навязчиво, или вообще обманывают, - то идти на встречу не хочется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:08

Вчера оформил и себе New card. Смс пока не отключал. Вот попробовал несколько операций и все идут с 3D-secure, то есть прилетает в Viber код для подтверждения. Есть смс отключу, как я понимаю, прилетать перестанет.
Что пробовал - подвязал карту в Masterpass и Приват24, пробовал пополнять мобильный на сайте Киевстара картой из Masterpass, платил за газ в новом Приват24, пополнял счет на OLX (там через Portmone идет). Везде нужны было подтверждение, если лимит прикручивал, был отлуп. В приложуху push не прилетают никакие..
И что теперь, не выключать? :D
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:16

  Monk23 написав:И что теперь, не выключать? :D

Читать последние пару страниц или пользоваться поиском.
Slx
 
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