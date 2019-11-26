Додано: Сер 27 лис, 2019 09:59

uaprofi написав: Вкладчик1234 написав: "Мотивация" "Мотивация" это для девушек?

это для девушек?

Это система оценки работы и, соответственно, зарплаты. "Переменной" части, типа премии.Как именно в данном случае "мотивируют" работников я не знаю, вариантов может быть много (от прямых доплат за каждое тело, выполнившее необходимую активность, до различных рейтингов сотрудников)Но суть в том, что предлагают не то, что нужно клиенту, а то, что нужно сотруднику, чтоб "выполнить показатели". Отсюда и предложения сделать бессмысленные для свинорыла операции, без кешбека, а иногда и с комисом. Иногда в ход идёт даже обман, типа "активируйте карту транзакцией минимум ХХ грн", "обязательно пополните телефон из приложения", и т.п.В зависимости от цены вопроса, и способа предложения, можно и пойти на встречу, чтоб заработать лояльность сотрудника, когда это понадобится клиенту.Но иногда "предлагают" слишком навязчиво, или вообще обманывают, - то идти на встречу не хочется