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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 712713714715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Monk23 написав:И что теперь, не выключать?

Выбирайте сами. Если что 15 грн. в месяц и вперде ;)
Ну а касаемо как платить при отключенных смс - смотрите:
- в портмоне привязал карту - вообще ничего не спрашивает - просто проводит оплату;
- еще в паре мест оплаты "колесико" чуть дольше обычного покрутилось - но оплата прошла.
- только кажись у кого-то опсосов - при оплате появилось сообщение, что вам послан лук-ап - введите цифры из него - позвонил на горячку, после краткого допроса - назвали код - оплата успешно прошла.
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:28

Slx спасибо за дельный совет, прочитал и без вас уже давно. Код на гарячке как вариант что-то не очень, а в выписке ничего не было такого. Еще на тех страницах мне писали что в Привате без кода все ок за коммуналь платится..
Видимо придется оставить пока, OLX я не пополню никаких другим способом, а если за него дадут кышмыш, то оно мне компенсирует с лихвой те смс.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:36

Monk23, а що Ви поповнюєте на ОЛХ?...якщо не секрет
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:42

KVV мається на увазі просто поповнення рахунку на сайті, а далі звідти вже оплачую послуги OLX. Ну комусь і таке треба... :)
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:21

  Monk23 написав:KVV мається на увазі просто поповнення рахунку на сайті, а далі звідти вже оплачую послуги OLX. Ну комусь і таке треба... :)

Баланс рахунку ОЛХ можна поповнити? Який МСС?

А то зависло пару грн.... і не вивести, і за послугу не можу заплатити, так як не вистачає пару коп
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:34

KVV Так, звичайно можна. Зверху зправа є кнопочка "Поповнити рахунок", але там не можна самому задати потрібну сумму, тому і залишок висить майже постійно.
MCC я не знаю, але якщо вибрати спосіб оплати "Банківська карта", то Тася (Б5) кешбек дала, а якщо вибрати "Приват24", то пішло як квазігроші і кешбеку відповідно не було.
Monk23
 
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