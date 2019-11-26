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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:17
Monk23 написав:
И что теперь, не выключать?
Выбирайте сами. Если что 15 грн. в месяц и вперде
Ну а касаемо как платить при отключенных смс - смотрите:
- в портмоне привязал карту - вообще ничего не спрашивает - просто проводит оплату;
- еще в паре мест оплаты "колесико" чуть дольше обычного покрутилось - но оплата прошла.
- только кажись у кого-то опсосов - при оплате появилось сообщение, что вам послан лук-ап - введите цифры из него - позвонил на горячку, после краткого допроса - назвали код - оплата успешно прошла.
Как-то так...
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Flamingo
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:28
Slx спасибо за дельный совет, прочитал и без вас уже давно. Код на гарячке как вариант что-то не очень, а в выписке ничего не было такого. Еще на тех страницах мне писали что в Привате без кода все ок за коммуналь платится..
Видимо придется оставить пока, OLX я не пополню никаких другим способом, а если за него дадут кышмыш, то оно мне компенсирует с лихвой те смс.
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Monk23
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:36
Monk23, а що Ви поповнюєте на ОЛХ?...якщо не секрет
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KVV
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:42
KVV
мається на увазі просто поповнення рахунку на сайті, а далі звідти вже оплачую послуги OLX. Ну комусь і таке треба...
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Monk23
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:21
Monk23 написав:KVV
мається на увазі просто поповнення рахунку на сайті, а далі звідти вже оплачую послуги OLX. Ну комусь і таке треба...
Баланс рахунку ОЛХ можна поповнити? Який МСС?
А то зависло пару грн.... і не вивести, і за послугу не можу заплатити, так як не вистачає пару коп
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KVV
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:34
KVV Так, звичайно можна. Зверху зправа є кнопочка "Поповнити рахунок", але там не можна самому задати потрібну сумму, тому і залишок висить майже постійно.
MCC я не знаю, але якщо вибрати спосіб оплати "Банківська карта", то Тася (Б5) кешбек дала, а якщо вибрати "Приват24", то пішло як квазігроші і кешбеку відповідно не було.
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Monk23
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:22
А как по Нью Карте плата за СМС снимается?
Если 0 на карте после первого месяца пользования, то в минус загоняет
или списание происходит сразу после поступления денег (два варианта: до 15 грн и больше 15)?
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konokrad
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