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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:53
Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?
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Andrew75
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:09
Andrew75 написав:
Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?
Во время получения карты вас спросят про обороты: меньше 10К, 10К-100К итд. Я как и многие рисковать перейти собою же указанный барьер не рискну.
Это не отвечает на ваш вопрос, но подкинет информацию, что отвечать и как подготовиться если еще не оформлялись там.
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Slx
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:00
Slx написав: Andrew75 написав:
Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?
Во время получения карты вас спросят про обороты: меньше 10К, 10К-100К итд. Я как и многие рисковать перейти собою же указанный барьер не рискну.
Это не отвечает на ваш вопрос, но подкинет информацию, что отвечать и как подготовиться если еще не оформлялись там.
Про обороты не спрашивали, только о размере зарплаты. А это немного разные вещи.
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Andrew75
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