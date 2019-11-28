RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?
Andrew75
 
Повідомлень: 894
З нами з: 30.09.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:09

  Andrew75 написав:Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?

Во время получения карты вас спросят про обороты: меньше 10К, 10К-100К итд. Я как и многие рисковать перейти собою же указанный барьер не рискну.
Это не отвечает на ваш вопрос, но подкинет информацию, что отвечать и как подготовиться если еще не оформлялись там.
Slx
 
Повідомлень: 316
З нами з: 23.07.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:00

  Slx написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?

Во время получения карты вас спросят про обороты: меньше 10К, 10К-100К итд. Я как и многие рисковать перейти собою же указанный барьер не рискну.
Это не отвечает на ваш вопрос, но подкинет информацию, что отвечать и как подготовиться если еще не оформлялись там.

Про обороты не спрашивали, только о размере зарплаты. А это немного разные вещи. :)
Andrew75
 
Повідомлень: 894
З нами з: 30.09.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:34

sms OFF

Перед відключенням смс по НК, які ліміти ще додатково підняти? (зараз 3дсек і інет платежі в мене по 10,5к)
В Моно/Т2Ю/Фарс/Мастерпас карта додана
KVV
 
Повідомлень: 226
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:40

  KVV написав:Перед відключенням смс по НК, які ліміти ще додатково підняти? (зараз 3дсек і інет платежі в мене по 10,5к)
В Моно/Т2Ю/Фарс/Мастерпас карта додана

Поменять лимиты даже после отключения СМС вы всегда сможете в итнернет-банкинге. Я к примеру СМС отключил сразу при получении карты, чтобы второй раз не ходить - лимиты установил через день.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:04

  Flamingo написав:
  KVV написав:Перед відключенням смс по НК, які ліміти ще додатково підняти? (зараз 3дсек і інет платежі в мене по 10,5к)
В Моно/Т2Ю/Фарс/Мастерпас карта додана

Поменять лимиты даже после отключения СМС вы всегда сможете в итнернет-банкинге. Я к примеру СМС отключил сразу при получении карты, чтобы второй раз не ходить - лимиты установил через день.

а зачем ходить для отключения смс, отключить можно через интернет-банкинг
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 713714715716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, jay2004, joik, ramaz, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79024)
29.11.2019 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.