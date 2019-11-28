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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?
Andrew75
 
Повідомлень: 894
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:09

  Andrew75 написав:Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?

Во время получения карты вас спросят про обороты: меньше 10К, 10К-100К итд. Я как и многие рисковать перейти собою же указанный барьер не рискну.
Это не отвечает на ваш вопрос, но подкинет информацию, что отвечать и как подготовиться если еще не оформлялись там.
Slx
 
Повідомлень: 316
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:00

  Slx написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?

Во время получения карты вас спросят про обороты: меньше 10К, 10К-100К итд. Я как и многие рисковать перейти собою же указанный барьер не рискну.
Это не отвечает на ваш вопрос, но подкинет информацию, что отвечать и как подготовиться если еще не оформлялись там.

Про обороты не спрашивали, только о размере зарплаты. А это немного разные вещи. :)
Andrew75
 
Повідомлень: 894
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Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:34

sms OFF

Перед відключенням смс по НК, які ліміти ще додатково підняти? (зараз 3дсек і інет платежі в мене по 10,5к)
В Моно/Т2Ю/Фарс/Мастерпас карта додана
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:40

  KVV написав:Перед відключенням смс по НК, які ліміти ще додатково підняти? (зараз 3дсек і інет платежі в мене по 10,5к)
В Моно/Т2Ю/Фарс/Мастерпас карта додана

Поменять лимиты даже после отключения СМС вы всегда сможете в итнернет-банкинге. Я к примеру СМС отключил сразу при получении карты, чтобы второй раз не ходить - лимиты установил через день.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:04

  Flamingo написав:
  KVV написав:Перед відключенням смс по НК, які ліміти ще додатково підняти? (зараз 3дсек і інет платежі в мене по 10,5к)
В Моно/Т2Ю/Фарс/Мастерпас карта додана

Поменять лимиты даже после отключения СМС вы всегда сможете в итнернет-банкинге. Я к примеру СМС отключил сразу при получении карты, чтобы второй раз не ходить - лимиты установил через день.

а зачем ходить для отключения смс, отключить можно через интернет-банкинг
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:47

господа, а вы не пробовали так типа в последний день мес смс отлючать, а в первый день включать? на день биллинга типа отключено
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:11

  IMPRINTER написав:господа, а вы не пробовали так типа в последний день мес смс отлючать, а в первый день включать? на день биллинга типа отключено

А вимикати сьогодні треба чи можна й завтра? Чи я вже той, спізнився? Чекав запрошення на акцію про поповнення мобілки, та де там, лише до КБ підключили. Тепер на грудень можуть запросити чи вже взагалі ніт?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:15

  velvet написав:а зачем ходить для отключения смс, отключить можно через интернет-банкинг

Отвечаю - мне банка в принципе не интересна (в т.ч. по личным мотивам причем еще со времени когда СИБ в названии что-то значило, а BNP Paribas даже не пахло). Погружаться сильно где тут что - не собирался (в т.ч. как отключить смс). Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход. Поэтому заяву на отключение написал сразу при оформлении карты - "чтоб два раза не бегать..." Как-то так...
Flamingo
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