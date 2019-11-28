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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, никто не сталкивался с финмоном Укрсиба? Как тут, строго, нет, блокируют за обороты?
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:09
Во время получения карты вас спросят про обороты: меньше 10К, 10К-100К итд. Я как и многие рисковать перейти собою же указанный барьер не рискну.
Это не отвечает на ваш вопрос, но подкинет информацию, что отвечать и как подготовиться если еще не оформлялись там.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:00
Про обороты не спрашивали, только о размере зарплаты. А это немного разные вещи.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:34
sms OFF
Перед відключенням смс по НК, які ліміти ще додатково підняти? (зараз 3дсек і інет платежі в мене по 10,5к)
В Моно/Т2Ю/Фарс/Мастерпас карта додана
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:40
Поменять лимиты даже после отключения СМС вы всегда сможете в итнернет-банкинге. Я к примеру СМС отключил сразу при получении карты, чтобы второй раз не ходить - лимиты установил через день.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:04
а зачем ходить для отключения смс, отключить можно через интернет-банкинг
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:47
господа, а вы не пробовали так типа в последний день мес смс отлючать, а в первый день включать? на день биллинга типа отключено
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:11
А вимикати сьогодні треба чи можна й завтра? Чи я вже той, спізнився? Чекав запрошення на акцію про поповнення мобілки, та де там, лише до КБ підключили. Тепер на грудень можуть запросити чи вже взагалі ніт?
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:15
Отвечаю - мне банка в принципе не интересна (в т.ч. по личным мотивам причем еще со времени когда СИБ в названии что-то значило, а BNP Paribas даже не пахло). Погружаться сильно где тут что - не собирался (в т.ч. как отключить смс). Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход. Поэтому заяву на отключение написал сразу при оформлении карты - "чтоб два раза не бегать..." Как-то так...
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