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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:36
Flamingo написав:
Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход
Аналогично.Пол года и на лыжи встану.
Ну разве ,что там к Пасхе может аХцию замутят.
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Дядя Дима
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Додано: Суб 30 лис, 2019 05:27
Дядя Дима написав: Flamingo написав:
Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход
Аналогично.Пол года и на лыжи встану.
Ну разве ,что там к Пасхе может аХцию замутят.
А может лучше Нью закрыть по прошествии полугода, 45 дней-и ты уже новый клиент и новые 6 месяцев КБ?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 30 лис, 2019 07:03
guntherhouse777 написав: Дядя Дима написав: Flamingo написав:
Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход
Аналогично.Пол года и на лыжи встану.
Ну разве ,что там к Пасхе может аХцию замутят.
А может лучше Нью закрыть по прошествии полугода, 45 дней-и ты уже новый клиент и новые 6 месяцев КБ?
Inspector #2?
Не лучше. Через год может разве. Если Укрсиб соизволит.
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Slx
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Додано: Суб 30 лис, 2019 08:18
Flamingo написав: velvet написав:
а зачем ходить для отключения смс, отключить можно через интернет-банкинг
Отвечаю - мне банка в принципе не интересна (в т.ч. по личным мотивам причем еще со времени когда СИБ в названии что-то значило, а BNP Paribas даже не пахло). Погружаться сильно где тут что - не собирался (в т.ч. как отключить смс). Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход. Поэтому заяву на отключение написал сразу при оформлении карты - "чтоб два раза не бегать..." Как-то так...
Вам может и всё равно, а тому кто не знал и собирался топать в Укрсиб для отключения смс - пригодится...
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velvet
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