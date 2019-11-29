Аналогично.Пол года и на лыжи встану. Ну разве ,что там к Пасхе может аХцию замутят.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 30 лис, 2019 05:27
Додано: Суб 30 лис, 2019 07:03
Inspector #2? Не лучше. Через год может разве. Если Укрсиб соизволит.
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:18
Вам может и всё равно, а тому кто не знал и собирался топать в Укрсиб для отключения смс - пригодится...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Боюсь, что тот "кто не знал и собирался" - возможно и не заметит ваше сообщение. Разве что случайно наткнется. ИМХО если владеете полезными знаниями и хотите действительно помочь таким "то не знал и собирается" открываться в Сибе - напишите мануал с полезными лайфхаками - думаю его и цитировать будут и ссылы на него давать . Ну и критиковать, дополнять etc...
|