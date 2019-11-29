Додано: Суб 30 лис, 2019 16:02

Flamingo Я всего лишь дополнил Ваше сообщение KVV по лимитам и смс,а Вы почему-то как-то болезненно на это отреагировали... форум создан для того,чтобы делиться информацией и если я чего не знал и меня поправят, то я буду только рад, т.к. эта информация может пригодиться в будущем, даже если в данный момент для меня это не интересно. Я тоже временный пассажир в Укрсибе,но правила проезда лучше знать до начала движения...

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