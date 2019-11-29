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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 714715716717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход
Аналогично.Пол года и на лыжи встану. :lol: Ну разве ,что там к Пасхе может аХцию замутят.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 05:27

  Дядя Дима написав:
  Flamingo написав:Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход
Аналогично.Пол года и на лыжи встану. :lol: Ну разве ,что там к Пасхе может аХцию замутят.

А может лучше Нью закрыть по прошествии полугода, 45 дней-и ты уже новый клиент и новые 6 месяцев КБ?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 07:03

  guntherhouse777 написав:
  Дядя Дима написав:
  Flamingo написав:Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход
Аналогично.Пол года и на лыжи встану. :lol: Ну разве ,что там к Пасхе может аХцию замутят.

А может лучше Нью закрыть по прошествии полугода, 45 дней-и ты уже новый клиент и новые 6 месяцев КБ?

Inspector #2? :D Не лучше. Через год может разве. Если Укрсиб соизволит.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:18

  Flamingo написав:
  velvet написав:а зачем ходить для отключения смс, отключить можно через интернет-банкинг

Отвечаю - мне банка в принципе не интересна (в т.ч. по личным мотивам причем еще со времени когда СИБ в названии что-то значило, а BNP Paribas даже не пахло). Погружаться сильно где тут что - не собирался (в т.ч. как отключить смс). Как только самое вкусное в "креветке" закончится - я на выход. Поэтому заяву на отключение написал сразу при оформлении карты - "чтоб два раза не бегать..." Как-то так...

Вам может и всё равно, а тому кто не знал и собирался топать в Укрсиб для отключения смс - пригодится...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:Вам может и всё равно, а тому кто не знал и собирался топать в Укрсиб для отключения смс - пригодится...

Боюсь, что тот "кто не знал и собирался" - возможно и не заметит ваше сообщение. Разве что случайно наткнется. ИМХО если владеете полезными знаниями и хотите действительно помочь таким "то не знал и собирается" открываться в Сибе - напишите мануал с полезными лайфхаками - думаю его и цитировать будут и ссылы на него давать :roll: . Ну и критиковать, дополнять etc... :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:00

  Flamingo написав:
  velvet написав:Вам может и всё равно, а тому кто не знал и собирался топать в Укрсиб для отключения смс - пригодится...

Боюсь, что тот "кто не знал и собирался" - возможно и не заметит ваше сообщение. Разве что случайно наткнется. ИМХО если владеете полезными знаниями и хотите действительно помочь таким "то не знал и собирается" открываться в Сибе - напишите мануал с полезными лайфхаками - думаю его и цитировать будут и ссылы на него давать :roll: . Ну и критиковать, дополнять etc... :twisted:

Я таке вже писав, та й до мене багатенько хто це робив, більше й краще, та й Ваші пости завжди сповнені досвіду, але в нас на форумі в шапці нічого не закріпиш, тому будемо повторювати раз у раз, як уже хто вміє...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:02

Flamingo Я всего лишь дополнил Ваше сообщение KVV по лимитам и смс,а Вы почему-то как-то болезненно на это отреагировали... форум создан для того,чтобы делиться информацией и если я чего не знал и меня поправят, то я буду только рад, т.к. эта информация может пригодиться в будущем, даже если в данный момент для меня это не интересно. Я тоже временный пассажир в Укрсибе,но правила проезда лучше знать до начала движения...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Спробую повернути на конструктив нашу бесіду :)

Підключив Нью до Мастерпасу та Портмоне, куди ще прикручувати, що я забув? До П24 не хочу, Ізею вде давно не користуюся, хіба до Більше ще. А куди ще, нагадайте.

Доречі, перейменувати у Мастерпасі картку якось можна? Бо я поновому в'язав через невміння...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:Доречі, перейменувати у Мастерпасі картку якось можна? Бо я поновому в'язав через невміння...

Здається ні, дуже незручно :(
Monk23
 
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