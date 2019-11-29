Додано: Суб 30 лис, 2019 17:11

Не знаю, где в моих сообщениях Вы увидели болезненную реакцию - я писал о том о чем думал исходя из того, что писали Вы. Только и всего. Извините если своей реакцией Вас обидел.Вы правы в шапке не закрепишь, но по настоящему полезные "мануалы" и лайфхаки (как например таблички sauvignon в Тасе) - как говорится "у всех на устах" - ссылки на них дают тем, кто в свое время их не прочитал по какой-то причине. Или как мне, например, очень помогли сообщения lel в теме Альфы когда я только начинал разбираться с "максимкой" (это еще когда она была не столь простой как стала уже и по слухам становится сейчас). Я просто по поиску находил его сообщения и читал-перечитывал-и снова читал. Поэтому думаю стоящий мануал не пропадет и соберет "плюсиков" автору в "карму"2 ALL - сорри за офф-топ