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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не переймайтесь так. Бо це тема й справді швидкоплинна, ця банка нас довго годувати смачним не буде. Які вже тут мануали, тим більше за відсутності публічних умов...
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:35
Flamingo
проехали, взаимно
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