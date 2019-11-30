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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не переймайтесь так. Бо це тема й справді швидкоплинна, ця банка нас довго годувати смачним не буде. Які вже тут мануали, тим більше за відсутності публічних умов...
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:35
Flamingo
проехали, взаимно
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Додано: Суб 30 лис, 2019 18:34
так сделал. правда включу думаю что не раньше 5, если будет необходимость.
З.Ы.
правда мне в этом всём непонятно история с ЗD - в некоторых банках ЗD успешно ходят если даже смс отключил, а в некоторых перестают.
Как по мне - они позиционируют карту как с 3Д. СМС про движение по счёту мне не нужны.
А вот, если не хотят слать 3Д в смс пусть предоставляют другой удобный канал, получения ЗД.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не так не выйдет , нахрапом(как мы любим обычно ). Последний кб получу 16 апреля, а подключиться к этой акции можно до звона курантов. И всё,alles. /P.S. Хотя есть ещё шанс на чудо. Под ёлкой попросить Дядю Мороза продлить аХцию, а он в свою очередь эту просьбу через своих помощников отморозков донесёт до хранцузского банка. И они не устоят перед товарищами геймерами и продлят на пол года.
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