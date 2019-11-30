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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 716717718719>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не переймайтесь так. Бо це тема й справді швидкоплинна, ця банка нас довго годувати смачним не буде. Які вже тут мануали, тим більше за відсутності публічних умов...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:35

Flamingo
проехали, взаимно
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:34

  IMPRINTER написав:господа, а вы не пробовали так типа в последний день мес смс отлючать, а в первый день включать? на день биллинга типа отключено


так сделал. правда включу думаю что не раньше 5, если будет необходимость.

З.Ы.
правда мне в этом всём непонятно история с ЗD - в некоторых банках ЗD успешно ходят если даже смс отключил, а в некоторых перестают.
Как по мне - они позиционируют карту как с 3Д. СМС про движение по счёту мне не нужны.
А вот, если не хотят слать 3Д в смс пусть предоставляют другой удобный канал, получения ЗД.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  guntherhouse777 написав:А может лучше Нью закрыть по прошествии полугода, 45 дней-и ты уже новый клиент и новые 6 месяцев КБ?
Не так не выйдет , нахрапом(как мы любим обычно :lol: ). Последний кб получу 16 апреля, а подключиться к этой акции можно до звона курантов. И всё,alles. /P.S. Хотя есть ещё шанс на чудо. Под ёлкой попросить Дядю Мороза продлить аХцию, а он в свою очередь эту просьбу через своих помощников отморозков донесёт до хранцузского банка. И они не устоят перед товарищами геймерами и продлят на пол года. :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 02:38

  Дядя Дима написав:
  guntherhouse777 написав:А может лучше Нью закрыть по прошествии полугода, 45 дней-и ты уже новый клиент и новые 6 месяцев КБ?
Не так не выйдет , нахрапом(как мы любим обычно :lol: ). Последний кб получу 16 апреля, а подключиться к этой акции можно до звона курантов. И всё,alles. /P.S. Хотя есть ещё шанс на чудо. Под ёлкой попросить Дядю Мороза продлить аХцию, а он в свою очередь эту просьбу через своих помощников отморозков донесёт до хранцузского банка. И они не устоят перед товарищами геймерами и продлят на пол года. :mrgreen:

Для Наполеонов бравых (и наивных) схем могу посоветовать лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес. совместного времени привилегий.
Хотя давайте будем честными: та же Идея хоть и дает на 20% меньше чистого кишмиша (4% вместо 5%) но зато позволяет это делать за кредитные, что по факту с удобством как раз и равняется тем же ~5% за свои если посчитать... Разве что Идея не всем дает)
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 08:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:...могу посоветовать лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес. совместного времени привилегий.
А как 9 месяцев получается? С июля же кешбек всё?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:57

  Slx написав:Идея дает

Идея - идеей, самособой.
А мягких французских булок тоже хочется, да побольше.
Одно никак не исключает другое
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес.
Вы открывали? Я это прохавал через 2 минуты после того как узнал про эту акцию. Так вот получил оф.ответ" хоть на близкого а хоть на дальнего.Фигура сделанная из трех пальцев"
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:17

  Дядя Дима написав:
  Slx написав:лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес.
Вы открывали? Я это прохавал через 2 минуты после того как узнал про эту акцию. Так вот получил оф.ответ" хоть на близкого а хоть на дальнего.Фигура сделанная из трех пальцев"

В смысле? То есть если к примеру жена захочет открыть себе ньюкард ей ее не откроют?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo написав:
  Дядя Дима написав:
  Slx написав:лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес.
Вы открывали? Я это прохавал через 2 минуты после того как узнал про эту акцию. Так вот получил оф.ответ" хоть на близкого а хоть на дальнего.Фигура сделанная из трех пальцев"

В смысле? То есть если к примеру жена захочет открыть себе ньюкард ей ее не откроют?
Не имеют права так отказать, вот только не факт, что к тому времени карту ещё будут продавать
Faceless
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