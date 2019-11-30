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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не переймайтесь так. Бо це тема й справді швидкоплинна, ця банка нас довго годувати смачним не буде. Які вже тут мануали, тим більше за відсутності публічних умов...
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:35
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проехали, взаимно
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Додано: Суб 30 лис, 2019 18:34
так сделал. правда включу думаю что не раньше 5, если будет необходимость.
З.Ы.
правда мне в этом всём непонятно история с ЗD - в некоторых банках ЗD успешно ходят если даже смс отключил, а в некоторых перестают.
Как по мне - они позиционируют карту как с 3Д. СМС про движение по счёту мне не нужны.
А вот, если не хотят слать 3Д в смс пусть предоставляют другой удобный канал, получения ЗД.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не так не выйдет , нахрапом(как мы любим обычно ). Последний кб получу 16 апреля, а подключиться к этой акции можно до звона курантов. И всё,alles. /P.S. Хотя есть ещё шанс на чудо. Под ёлкой попросить Дядю Мороза продлить аХцию, а он в свою очередь эту просьбу через своих помощников отморозков донесёт до хранцузского банка. И они не устоят перед товарищами геймерами и продлят на пол года.
Додано: Нед 01 гру, 2019 02:38
Для Наполеонов бравых (и наивных) схем могу посоветовать лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес. совместного времени привилегий.
Хотя давайте будем честными: та же Идея хоть и дает на 20% меньше чистого кишмиша (4% вместо 5%) но зато позволяет это делать за кредитные, что по факту с удобством как раз и равняется тем же ~5% за свои если посчитать... Разве что Идея не всем дает)
Додано: Нед 01 гру, 2019 08:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 01 гру, 2019 09:57
Идея - идеей, самособой.
А мягких французских булок тоже хочется, да побольше.
Одно никак не исключает другое
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вы открывали? Я это прохавал через 2 минуты после того как узнал про эту акцию. Так вот получил оф.ответ" хоть на близкого а хоть на дальнего.Фигура сделанная из трех пальцев"
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:17
В смысле? То есть если к примеру жена захочет открыть себе ньюкард ей ее не откроют?
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не имеют права так отказать, вот только не факт, что к тому времени карту ещё будут продавать
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