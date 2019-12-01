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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 716717718719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:30

  Flamingo написав:
  Дядя Дима написав:
  Slx написав:лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес.
Вы открывали? Я это прохавал через 2 минуты после того как узнал про эту акцию. Так вот получил оф.ответ" хоть на близкого а хоть на дальнего.Фигура сделанная из трех пальцев"

В смысле? То есть если к примеру жена захочет открыть себе ньюкард ей ее не откроют?

Моей открыли без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:открыть себе ньюкард ей ее не откроют?
Откроют конечно. Но кб второй раз срубить не дают.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:23

Та харе бідкатись, панство. Є лише зоряне небо над нами, хоча ні, це якась інша тема ; ) Є лише строки проведення кешбечної акції, в які маємо вкластися, а хто коли зайде та кому яким родичем доводиться, то байдуже, головне аби нубом був, бо мастадонтам же не дають, статус свинячити не дозволяє...

Я доречі вчора зробив був дві оплати: за світло з рижого кабінету й за опалення через некст на різні суми, після чого вимкнув СМС одразу після 23-ої, подивимось чи нарахують і скільки, якраз на Миколая, тоді й далі платитиму. Цікаво ще, чи візьмуть з мене за СМС п'ятнашку та чи спишуть в овер, бо тримаю там рівно 0 грн.

У МС більше не підтягнув картку, хоч навіть акк новий зробив, але однаково пише, що можна тільки картки, видані в Україні. То може нубка й справді хранцуженка?
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kreuz
 
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kreuz Не нравится только то что кешбечат только интернет покупки, а не все.
Maksi2
 
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  kreuz написав:У МС більше не підтягнув картку,


перестал туда добавлять карты - не понимаю какая сейчас польза с тех балов ... только накапливаются по старым картам, уже есть больше 500 наверное ... хоть бы колесо уже запустили
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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